في صور.. تدريب مشترك للكتيبة الإيطالية والجيش

نفذت الكتيبة الإيطالية التابعة لليونيفيل (ITALBATT) تدريبا مشتركا لمدة أسبوع، على تقنيات النزول بالحبال مع عناصر من الجيش اللبناني، في قاعدة الشواكير - صور، حيث اقامت القوات المتخصصة في الجبال نشاطا تدريبيا مشتركا مع جنود من اللواء الخامس، لمشاركة تقنيات النزول بالحبال من خلال التغلب على العوائق العمودية.

Advertisement

الدورة التي استمرت من 11 الحالي إلى 15 منه، شهدت مشاركة أكثر من 15 عنصرا من الجيش اللبناني، واجرى جنوده خلال الاختبار النهائي، عمليات هبوط باستخدام التقنيات التي تشاركوها خلال أسبوع التدريب.

وقد أعرب رئيس أركان اللواء الخامس العميد ميشال البردويل عن ارتياحه وشكره للكتيبة، على "النشاط التدريبي القيم والضروري لتحسين مهارات الجنود اللبنانيين والإيطاليين، وكذلك التكيف بشكل متزايد مع الأنشطة المنسقة مع اليونيفيل".

وأشار الى ان "بناء قدرات الجيش يعد إحدى المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والذي يشكل العمود الفقري لتفويض بعثة الأمم المتحدة الإيطالية في اليونيفيل والجيش اللبناني".