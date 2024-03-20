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لبنان

جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية.. وهذا ما فعلوه بالمخالفين

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:56
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد التجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية في نطاق قرى وبلدات النبطية كفرصير حبوش تول الكفور وشويا قضاء حاصبيا في محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والمواد الغذائية.
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وسطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب ملحمة لعدم إعلان الأسعار، وبيع لحوم مبردة دون الإعلان عنها في بلدة حبوش، ومحضري ضبط بحق صاحبي محال خضار وفاكهة لعدم إعلان الأسعار وحيازة تمور منتهية الصلاحية في منطقة تول، ووجهوا لبعض التجار إنذارات بوجوب إعلان أسعار على جميع البضاعة المعروضة والإنتباه لتواريخ الصلاحية وسلامة التخزين، كما انه تم الكشف على فواتير الشراء للتأكد من نسب الأرباح.
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