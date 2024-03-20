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لبنان

خبر من جنوب لبنان... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ برعاة الماشية

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار من قرية الغجر المحتلة باتّجاه رعاة الماشية في شرقي بلدة الوزاني.
 
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