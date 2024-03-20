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لبنان

باسبور "special" من وزارة الخارجية لياسمينا زيتون

Lebanon 24
20-03-2024 | 07:03
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي احرزت لقب ملكة جمال آسيا واوقيانيا ولقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم.
 
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واعتبر الوزير بو حبيب، أن "زيتون كانت ديبلوماسية بامتياز في دفاعها عن لبنان خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم، وخصوصا أن لدينا قضية حق نسعى اليها".
 
 
وتوجه بوحبيب لياسمينا قائلا : "لانك سفيرتنا الى العالم ونفتخر بك، اردنا اعطاءك جواز السفر الخاص الصادر عن وزارة الخارجية لتسهيل عملك وتنقلاتك في الخارج"،  داعيا اياها الى "المشاركة في دورة تدريبية ديبلوماسية".

 من جهته، اعتبر وزير السياحة أن "ياسمينا فرضت على المنظمين، ولجنة الحكم لملكة جمال العالم، معايير جديدة من خلال ثقافتها المميزة، واثبتت ان ملكة الجمال ليست فقط بمظهرها الخارجي لكن ايضا بثقافتها".  

بدورها، شكرت زيتون للوزير بو حبيب مبادرته، مؤكدة فخرها بأنها تمكنت من "ايصال صوت لبنان الى كل العالم واظهار صورته الجميلة"،  كما شكرت دعم وزارة السياحة لها.

لبنان

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