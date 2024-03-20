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لبنان
عبدالله قدم اقتراح قانون بشأن الغاء رسم الطابع المالي
Lebanon 24
20-03-2024
|
07:33
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قدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول الغاء رسم الطابع المالي.
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بلال عبدالله
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