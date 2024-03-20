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لبنان

علامة بحث في ملف النزوح والأوضاع في الجنوب مع ريزا

Lebanon 24
20-03-2024 | 08:00
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التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
 
 
وخلال اللقاء، جرى عرض ملف النزوح السوري في لبنان، والوضع الأمني في الجنوب، وتأثيره على الوضع المعيشي للنازحين اللبنانيين من البلدات الحدودية، اضافة الى البحث في تأمين حاجات الناس من نازحين ومقيمين ومضيفين.
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وأوضح علامة أن "لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تعمل على تحضير لقاءات متتالية لمتابعة وضع النازحين اللبنانيين، وتأمين المساعدات من الدول المانحة".
 
كذلك التقى علامة الديبلوماسية الفرنسية المنتدبة إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى سيلين أويسال.
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