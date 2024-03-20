بري بحث مع بو صعب في المستجدات واستقبل الخازن

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحث معه في تطورات الأوضاع العامة لا سيما السياسية والميدانية منها وشؤونا تشريعية.واستقبل بري الوزير السابق وديع الخازن، وبحث معه في مستجدات السياسية.وقال الخازن بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة الرئيس بري وتباحثت معه في آخر المستجدات، وقد أثنيت على الجهود الجبارة التي يقوم بها دولته داخليا لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتثبيت العيش المشترك، في ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان".واضاف الخازن: "وتطرق بري الى الموضوع الرئاسي، واعتبره هاجسا وطنيا بل أنه بمثابة همه اليومي ، وما دعواته المتكررة للإنتخابات إلا من قبيل وضع الجميع امام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الإستحقاق لأنه يأتي في صلب الواجبات المناطة بالمجلس ، مكررا دعوته جميع الأفرقاء الى التلاقي والتشاور والتفاهم، لأن التشاور وحده كفيل بعدم إقصاء أحد وبإنهاء هذه المراوحة المتحكمة بالملف الرئاسي".كذلك أكد الرئيس بري، بحسب الخازن، أنه متى لاحت بارقة الأمل لن يتوانى عن تجاوز كل العوائق التي تحول دون ذلك، لأنه مصمم في أي وقت ولحظة لعقد الجلسة، وإذا تم التوافق المذكور، فلا بد وأن يلقى من المراجع الدولية والإقليمية كل الدعم المطلوب، وإلا كنا كمن يستدرج العروض على يد الخارج لإلزامنا بخيار بعيد عن المواصفات اللبنانية لإختيار الرئيس المقبل" .وختم الخازن :"وكرر لي الرئيس بري دعمه الكامل وتقديره لحراك سفراء المجموعة الخماسية وتشجيعه كتلة "الإعتدال الوطني" وكل الخيرين في البلد للمضي في جهودهم الحميدة عسى أن تثمر كل هذه المساعي خيرا للبلاد".