18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري بحث مع بو صعب في المستجدات واستقبل الخازن
Lebanon 24
20-03-2024
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحث معه في تطورات الأوضاع العامة لا سيما السياسية والميدانية منها وشؤونا تشريعية.
Advertisement
واستقبل بري الوزير السابق وديع الخازن، وبحث معه في مستجدات السياسية.
وقال الخازن بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة الرئيس بري وتباحثت معه في آخر المستجدات، وقد أثنيت على الجهود الجبارة التي يقوم بها دولته داخليا لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتثبيت العيش المشترك، في ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان".
واضاف الخازن: "وتطرق بري الى الموضوع الرئاسي، واعتبره هاجسا وطنيا بل أنه بمثابة همه اليومي ، وما دعواته المتكررة للإنتخابات إلا من قبيل وضع الجميع امام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الإستحقاق لأنه يأتي في صلب الواجبات المناطة بالمجلس ، مكررا دعوته جميع الأفرقاء الى التلاقي والتشاور والتفاهم، لأن التشاور وحده كفيل بعدم إقصاء أحد وبإنهاء هذه المراوحة المتحكمة بالملف الرئاسي".
كذلك أكد الرئيس بري، بحسب الخازن، أنه متى لاحت بارقة الأمل لن يتوانى عن تجاوز كل العوائق التي تحول دون ذلك، لأنه مصمم في أي وقت ولحظة لعقد الجلسة، وإذا تم التوافق المذكور، فلا بد وأن يلقى من المراجع الدولية والإقليمية كل الدعم المطلوب، وإلا كنا كمن يستدرج العروض على يد الخارج لإلزامنا بخيار بعيد عن المواصفات اللبنانية لإختيار الرئيس المقبل" .
وختم الخازن :"وكرر لي الرئيس بري دعمه الكامل وتقديره لحراك سفراء المجموعة الخماسية وتشجيعه كتلة "الإعتدال الوطني" وكل الخيرين في البلد للمضي في جهودهم الحميدة عسى أن تثمر كل هذه المساعي خيرا للبلاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
12:12 | 2024-03-19
19/03/2024 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
13:51 | 2024-03-19
19/03/2024 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
15:39 | 2024-03-19
19/03/2024 03:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
16:55 | 2024-03-19
19/03/2024 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
13:00 | 2024-03-19
19/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:10 | 2024-03-20
"القوات": " الوطني الحر" يرتكب المأساة ويهرع لتحميلها إلى الأخرين
10:04 | 2024-03-20
بوشكيان: لن نسمح لأحد بتشويه صفاء الذهب اللبناني
09:59 | 2024-03-20
إغلاق محل لبيع الهواتف الخلوية وختمه بالشمع الأحمر... ما السبب؟
09:54 | 2024-03-20
فرنجية بحث في التطورات مع سفيرة إيطاليا
09:40 | 2024-03-20
كيف علّق وئام وهاب على خبر خضوع الحريري لعمليّة جراحيّة؟
09:14 | 2024-03-20
الصمد: لتغطية حق المؤهلين المتقاعدين بالاسلاك العسكرية من قسائم المحروقات
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
20/03/2024 16:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
20/03/2024 16:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
20/03/2024 16:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24