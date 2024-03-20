تحديد عطلة الصحافة في عيد البشارة

صدر عن نقابة الصحافة، البيان الآتي :



"يصادف يوم الاثنين الواقع فيه 25 آذار الجاري عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء"، وهو عيد وطني اسلامي - مسيحي . تتوقف فيه الصحف عن العمل ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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