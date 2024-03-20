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لبنان

الراعي استقبل السفيرة الايطالية ووفداً من موظفي "النافعة" المستغنى عنهم

Lebanon 24
20-03-2024 | 09:08
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بونباردييري في زيارة وداعية مع انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.

كما استقبل الراعي النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وعرض معه للأوضاع على الساحة الداخلية.
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كذلك، التقى راعي بوفد من موظفي مصلحة تسجيل السيارات في النافعة، والذين تم الاستغناء عن خدماتهم، وقد عرضوا له قضيتهم والظروف الصعبة التي يواجهونها وتمنوا عليه التدخل من أجل إنصافهم وعودتهم الى وظائفهم.
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