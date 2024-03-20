خبر مهمّ جدّاً... إليكم ما تقرّر بشأن "كهرباء زحلة"

قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 12916 تاريخ 18-1-2024، لجهة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 3 منه، وعلى إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية بعد أنّ تنازل الوزراء عن الحقّ في طلب إعادة النظر بالقرار.

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ووافق مجلس الوزراء على استمرار كهرباء زحلة بإنتاج الطاقة وتوزيعها وصيانة وتشغيل المنطقة الجغرافية التي كانت مشمولة بالإمتياز كما كانت الحال منذ تاريخ 1-1-2019، وذلك لحين الإنتهاء من المناقصة وتلزيم العارض الفائز واستلامه، وفقاً لقانون الشراء العام.

التفاصيل في الصور المرفقة أدناه: