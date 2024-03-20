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لبنان

هذا ما بحثه عبدالله مع مسؤولي البرامج الاجتماعية في البنك الدولي

Lebanon 24
20-03-2024 | 11:25
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 التقى رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله في مجلس النواب، مسؤولي البرامج الاجتماعية والصحية في البنك الدولي.
 
 
وتركز اللقاء، على البحث في قانون التغطية الصحية الشاملة، وسبل تطوير وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية.
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