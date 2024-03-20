أبي رميا: للالتزام بالقيم الفرنكوفونية المرتكزة على الدفاع عن الحريات

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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "في 20 آذار من كل عام، يحتفل العالم الفرنكوفوني باليوم الدولي للفرنكوفونية، ويصادف هذا التاريخ ميلاد المنظمة الدولية للفرنكوفونية OIF في نيامي بالنيجر في 20 آذار 1970".وأضاف: "التقينا اليوم في السرايا الحكومية، بحضور سفراء الدول الفرنكوفونية لتأكيد التزام القيم الفرنكوفونية المرتكزة على الدفاع عن الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان".وتابع: "لي شرف تمثيل مجلس النواب في لجنة الشؤون البرلمانية في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في العالم، وسأكون حاضراً في مؤتمر يعقد في نيسان حيث سأتكلم أمام نواب يمثلون ٩٢ مجلسا نيابيا في العالم لأدافع عن حق لبنان في الوجود الحر والمستقل والمستقر، وخصوصا لأشرح الخطر الوجودي، الذي يهدد كياننا ووطننا وهويتنا نتيجة النزوح السوري".