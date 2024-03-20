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لبنان

شهيد في الجنوب... العدوّ قصف منزلاً في بلدة القنطرة

Lebanon 24
20-03-2024 | 11:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أحد المنازل في بلدة القنطرة الجنوبيّة.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد عنصرٌ من أفواج المقاومة اللبنانية - أمل في الغارة.
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