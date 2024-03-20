شهيد في الجنوب... العدوّ قصف منزلاً في بلدة القنطرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أحد المنازل في بلدة القنطرة الجنوبيّة.

وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد عنصرٌ من أفواج المقاومة اللبنانية - أمل في الغارة.