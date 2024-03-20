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لبنان

هل شاهدتم نهاد مخول وابنها مايكل؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 12:30
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودَين: نهاد مخول مخول (من مواليد عام 1968، لبنانية) وابنها مايكل باسكال قسطنطين (من مواليد عام 2005، لبناني) اللذين غادرا بتاريخ 16-03-2024 منزلهما الكائن في محلّة غرفين- جبيل، ولم يَعُودا لغاية تاريخه. علمًا أن مايكل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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وطلبت في بيانها من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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