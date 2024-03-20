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لبنان

باسيل عرض الأوضاع مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
20-03-2024 | 12:21
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استقبل النائب جبران باسيل، في منزله، السفير الفرنسي هرفي ماغرو، يرافقه المستشار السياسي رومان كلفاري، بحضور النائبة ندى بستاني ومنسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لJ"التيار الوطني الحر" بأن "الطرفين بحثا في مجمل مواضيع الساعة، وكانت وجهات النظر متطابقة على عدد كبير من النقاط".
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واستبقى باسيل السفير الفرنسي إلى مائدة الغداء.
 
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