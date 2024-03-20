خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟

عُلِم أنّ وزارة المالية ستحوّل يوم الجمعة 22 آذار الجاري، أموال الزيادات التي أُقرت لموظفي القطاع العام وللعسكريين.

وبحسب المصادر، فإن يوم الجمعة ستصل الدفعة المرتبطة بالمفعول الرجعي للزيادة، أي أن الموظف والعسكري سيتقاضى قيمة الزيادة عن 4 أشهر تقريباً اعتباراً من 1/12/2023.

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أما في ما خصّ الرواتب الجديدة، فإنه سيتم صرفها خلال 10 أيام كحد أقصى.