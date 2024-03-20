العدو يصعّد اعتداءاته على البلدات الجنوبية.. إليكم ما حصل مساء اليوم

صعّد العدو الإسرائيلي من هجماته مساء اليوم، بعد استهدافه لعدد من القرى الحدودية.

وفي التفاصيل، أفادت مندوبة "لبنان24" عن تنفيذ طيران العدو غارة على بلدة حولا مساء اليوم، من دون تسجيل أي إصابات.

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وحسب المعلومات فإنّ هذه الغارة استهدفت منزلا في الحارة الشمالية.



كما واستهدف العدو الأطراف الغربية لبلدة الوزاني بقصف مدفعيّ معاديّ.

وفي وقت سابق من مساء اليوم قصف العدو على بلدة كفرحمام، كما واستهدف الطيران المعادي بلدة كفركلا - حي الوزاني من دون الإبلاغ أيضا عن سقوط إصابات.

كذلك، أطلقت قوات العدو قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وفتحت نيران رشاشاتها في اتجاه محيط عيتا الشعب.



وقرابة السابعة والنصف من مساء اليوم، أغار الطيران المعادي على بلدة يارون مستهدفا الحرج، كما اغار على حي البيادر في البلدة.



