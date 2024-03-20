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لبنان

آخر معلومة تُكشف.. من اصطحب وفيق صفا إلى الإمارات؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 14:16
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نقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن 4 مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنّ مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب وفيق صفا، قام يوم الثلاثاء بالسفر إلى الإمارات.

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وجاءت الزيارة التاريخية، بحسب ما أوردت رويترز، لتسهيل إطلاق سراح أكثر من 10 مواطنين لبنانيين محتجزين بالإمارات.

وقال محللون إن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من أبوظبي قد تشير إلى تحول كبير عن العداء الذي ميز العلاقات منذ فترة طويلة بين جماعة حزب الله الشيعية والإمارات الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.

ووصف أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، زيارة وفيق صفا بأنها "صفحة جديدة" في العلاقات بين الإمارات و"حزب الله"، الذي تصنفه الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون جماعة إرهابية.

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ صفا قال لكل من يسأله عن ملف الموقوفين في الإمارات: "إدعولنا".

وأشارت القناة إلى أن "مسؤولين إماراتيين تواصلوا مع الرّئيس السوري بشار الأسد ونقلوا إليه قرار الدولة الإماراتية إطلاق سراح الموقوفين".

وكشفت "الجديد" أنّ شخصية أمنية إماراتية وصلت إلى بيروت عبر طائرة خاصة واصطحبت صفا إلى أبوظبي، موضحة أنّ عدد الموقوفين في الإمارات سبعة أشخاص بينهم موقوف من طرابلس.
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