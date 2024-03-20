بيانٌ إسرائيلي عن "قصف الجنوب".. هذه تفاصيله

أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ طائراته المقاتلة التابعة لسلاح الجو، هاجمت منشأة عسكريّة لـ"حزب الله" في منطقة حولا ومراكز مراقبة في منطقتي كفركلا ويارون - جنوب لبنان.

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كذلك، ذكر جيش العدو أنه هاجم منشأة عسكريّة في حولا، كما استهدف أيضاً منطقة القنطرة.



ومساءً، أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات ضدّ مواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.



ولفت الحزب إلى أنه نفذ عمليتين عند الساعة 17.35 مساءً، مشيراً إلى أنّ الأولى طالت قلعة هونين فيما الثانية استهدفت موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخيّة.