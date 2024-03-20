لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!

عُلمَ أنّ استفسارات وردت مؤخراً من مواطنين إلى بعض المصارف من أجل الإستفسار عن كيفية نقل جزءٍ من ودائع مالية بالدولار وذلك من حساب قديم إلى حساب آخر جديد من أجل الإستفادة من سحبها.

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