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لبنان

لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-03-2024 | 15:31
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عُلمَ أنّ استفسارات وردت مؤخراً من مواطنين إلى بعض المصارف من أجل الإستفسار عن كيفية نقل جزءٍ من ودائع مالية بالدولار وذلك من حساب قديم إلى حساب آخر جديد من أجل الإستفادة من سحبها.
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مصادر مصرفية قالت إنّ هذه الآلية غير مسموحة داخل العديد المصارف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنَّ الودائع المسجلة ضمن حسابات محددة لا يمكن سحبها إلا عبر تلك الأخيرة حصراً، أي لا يمكن نقل أموال إلى حسابات جديدة لإخراجها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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