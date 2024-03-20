17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مجلس الوزراء.. لتسيير المرفق العام في كهرباء زحلة
Lebanon 24
20-03-2024
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجهت شركة كهرباء زحلة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الصناعة النائب جورج بوشكيان على التعديل الذي أُدخِل في مرسوم تحويل منشآت إمتياز كهرباء زحلة المنتهي آخر العام 2018 إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والذي وضّح اللغط الحاصل والناتج عن توقيت صدور المرسوم.
Advertisement
هذا التعديل الذي يرمي الى إستمرار الشركة بتسيير المرفق العام بإنتاج الطاقة وتوزيعها وصيانة وتشغيل الشبكة في النطاق الجغرافي للشركة لحين إنتهاء إجراءات المناقصة العمومية حيث يؤكد إستمرار الوضع القائم منذ العام 2019 والناتج عن القوانين والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يريح المجتمع الزحلي والبقاعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
05:18 | 2024-03-20
20/03/2024 05:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه
Lebanon 24
مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه
04:45 | 2024-03-20
20/03/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
06:00 | 2024-03-20
20/03/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:00 | 2024-03-20
توصيف وتبرير
18:38 | 2024-03-20
ليونة
17:57 | 2024-03-20
بـ"الصواريخ".. "الحزب" يضرب قوة مؤللة إسرائيلية عند الحدود
17:55 | 2024-03-20
مقدّمات النشرات المسائية
17:40 | 2024-03-20
يوم غد.. إجتماع للقوى المسيحية في بكركي
17:20 | 2024-03-20
قرب سوق الأحد.. شاهدوا ماذا حصل
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24