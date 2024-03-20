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لبنان

مجلس الوزراء.. لتسيير المرفق العام في كهرباء زحلة

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:56
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توجهت شركة كهرباء زحلة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الصناعة النائب جورج بوشكيان على التعديل الذي أُدخِل في مرسوم تحويل منشآت إمتياز كهرباء زحلة المنتهي آخر العام 2018 إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والذي وضّح اللغط الحاصل والناتج عن توقيت صدور المرسوم. 
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هذا التعديل الذي يرمي الى إستمرار الشركة بتسيير المرفق العام بإنتاج الطاقة وتوزيعها وصيانة وتشغيل الشبكة في النطاق الجغرافي للشركة لحين إنتهاء إجراءات المناقصة العمومية حيث يؤكد إستمرار الوضع القائم منذ العام 2019 والناتج عن القوانين والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يريح المجتمع الزحلي والبقاعي.
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