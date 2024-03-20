مجلس الوزراء.. لتسيير المرفق العام في كهرباء زحلة

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هذا التعديل الذي يرمي الى إستمرار الشركة بتسيير المرفق العام بإنتاج الطاقة وتوزيعها وصيانة وتشغيل الشبكة في النطاق الجغرافي للشركة لحين إنتهاء إجراءات المناقصة العمومية حيث يؤكد إستمرار الوضع القائم منذ العام 2019 والناتج عن القوانين والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يريح المجتمع الزحلي والبقاعي.