إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة

بثت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن شروط جديدة للحصول على جواز السفر.

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وقال التقرير إنّ "آلية الحصول على جواز السفر اللبناني تغيّرت بناء على مذكرة صادرة عن المديريّة العامة للأمن العام والمتعلقة تحديداً بطلبات جواز السفر والتي كان يمكن للمواطن الحصول عليها من مكان السكن".



ولفت التقرير إلى أن "تلك الوثيقة انحصرت بمختار القيد بحسب مذكرة الأمن العام التي تؤكد على ضرورة أن يكون المختار والشهود مسؤولين عن صحة المعلومات والتوقيع على الطلب".



التقرير ذكر أن "المخاتير رحبوا بقرار الأمن العام اللبناني خصوصاً بعدما أوضح أن هناك بعض التجاوزات مثل ضبط حالات تزوير لهويات وإخراجات قيد فردية لبنانية ما أدى إلى محاولة الحصول على جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين، إضافة إلى التلاعب بمكان السكن وكذلك التلاعب بتوقيع ذوي القاصرين وأذونات السفر".



وأوضح التقرير إن هناك "استثناء وحيد فقط أصدره الأمن العام في هذه المرحلة يرتبط بـ63 قرية وبلدة لبنانية تقع في دائرة أمن عام النبطية والجنوب، يسمح لمواطنيها الحصول على طلبات جوازات السفر في أماكن السكن وذلك بسبب الأحوال الأمنية في المنطقة".



وختم التقرير مؤكداً أن "هذه الإجراءات التي اتخذها الأمن العام لضبط عملية إصدار جوازات السفر، تُنفذ حتى على طلبات السفر المستعجلة".