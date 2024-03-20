تطورات جديدة.. بلدات جنوبية تتعرّض لقصف إسرائيليّ!

ما زال التوتر مسيطراً على أجواء بلدات جنوب لبنان، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف بلدات كفركلا، العديسة، يارين وعيتا الشعب.

Advertisement

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي قصف أيضاً بلدة مروحين، مستهدفاً أحد المنازل فيها.

كذلك، قالت المعلومات إنّ الأصوات القوية التي سُمعت في القطاع الشرقي ناجمة عن إنفجار صواريخ اعتراضية فوق سهل مرجعيون.

وكان العدو الإسرائيلي استهدف خلال ساعات المساء الأولى بلدات حولا والوزاني، كما قصف أيضاً بلدتي كفرحمام وكفركلا.

وأطلقت قوات العدو قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وفتحت نيران رشاشاتها باتجاه محيط عيتا الشعب.