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لبنان

تطورات جديدة.. بلدات جنوبية تتعرّض لقصف إسرائيليّ!

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:51
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ما زال التوتر مسيطراً على أجواء بلدات جنوب لبنان، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف بلدات كفركلا، العديسة، يارين وعيتا الشعب.
 
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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي قصف أيضاً بلدة مروحين، مستهدفاً أحد المنازل فيها.
 
كذلك، قالت المعلومات إنّ الأصوات القوية التي سُمعت في القطاع الشرقي ناجمة عن إنفجار صواريخ اعتراضية فوق سهل مرجعيون. 
 
وكان العدو الإسرائيلي استهدف خلال ساعات المساء الأولى بلدات حولا والوزاني، كما قصف أيضاً بلدتي كفرحمام وكفركلا.
 
وأطلقت قوات العدو قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وفتحت نيران رشاشاتها باتجاه محيط عيتا الشعب.
 
وقرابة السابعة والنصف من مساء اليوم، أغار الطيران المعادي على بلدة يارون مُستهدفاً الحرج، كما أغار على حي البيادر في البلدة.
 
 

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