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لبنان

قرب سوق الأحد.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
20-03-2024 | 17:20
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نشرَ حساب جمعية "اليازا" عبر منصة "إكس" صورة لحادث سير بالقرب من سوق الأحد.
 
وذكرت "اليازا" أن سيارة انقلبت على الطريق، ما أدى إلى تضررها.
 
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