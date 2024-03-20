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لبنان
قرب سوق الأحد.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
20-03-2024
|
17:20
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نشرَ حساب جمعية "اليازا" عبر منصة "إكس" صورة لحادث سير بالقرب من سوق الأحد.
وذكرت "اليازا" أن سيارة انقلبت على الطريق، ما أدى إلى تضررها.
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