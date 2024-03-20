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لبنان
يوم غد.. إجتماع للقوى المسيحية في بكركي
Lebanon 24
20-03-2024
|
17:40
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ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم الأربعاء، أنه يعقد يوم غدٍ الخميس في في بكركي، اجتماع للقوى المسيحية وفي مقدمهم "القوات اللبنانية" و "التيار الوطني الحر".
وأشارت القناة إلى أن اللقاء سيكون بعيداً عن الإعلام، وقد حصل بناء
على مبادرة كنسية وهي استكمال لمبادرة المطران أنطوان أبي نجم، وتأتي في إطار محاولة للاتفاق على ورقة سياسية.
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