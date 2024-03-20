مقدّمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



بعد يومين من اللقاءات المكثفة لسفراء المجموعة الخماسية تكون لديها افق مسار الإستحقاق الرئاسي بعد ان تم تثبيت عناوينه خلال اجتماع عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه زواره اليوم تأكيده أن الإستحقاق الرئاسي هاجس وطني وبمثابة همه اليومي.

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على اية حال فإن الخماسية تستأنف حراكها مطلع الشهر المقبل بلقاءات مع المسؤولين والمرجعيات والقيادات الدينية والسياسية ورؤساء الكتل النيابية.



على المستوى الفلسطيني أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى وأبدت إيجابية ومرونة عالية وقال:نتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء وقدمنا تصورا شاملا يحقق تطلعات شعبنا معلنا أن رد الاحتلال جاء سلبيا على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني.



وفي اليوم السادس والستين بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة يستمر العدو بإرتكاب المجازر التي تخطى عدد شهدائها الثلاثين ألفا فيما يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعون حول المساعدات التي تصل إليهم "بالقطارة" ليصبح طعام فطورهم معمدا بدم الشهادة.



في حين يواصل الإحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي معدما خمسين مدنيا أثناء اقتحامه ولايزال جيشه يفتعل المجازر يوميا وسط تضارب الأنباء حول امكانية التوصل الى هدنة.



هذا في وقت يستمر فيه ضغط الرأي العام الأميركي على مرشحي الرئاسة من جهة وعلى بنيامين نتنياهو المتمسك برئاسة الحكومة من جهة ثانية وفي هذا المجال وجه أكثر من مئة مانح كبير وناشط رسالة تحذير للرئيس الأميركي جو بايدن من أن الغضب المتزايد من الحرب الإسرائيلية على غزة يزيد من فرص فوز دونالد ترامب بالرئاسة.



وعلى خطوط النار المتمركزة في البحر الأحمر فإن إدارة مرفأ إيلات تعتزم فصل نصف موظفيها بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بالتجارة الإسرائيلية في هذا الميناء من جراء هجمات اليمن ضد السفن المرتبطة بالاحتلال. بعد يومين من اللقاءات المكثفة لسفراء المجموعة الخماسية تكون لديها افق مسار الإستحقاق الرئاسي بعد ان تم تثبيت عناوينه خلال اجتماع عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه زواره اليوم تأكيده أن الإستحقاق الرئاسي هاجس وطني وبمثابة همه اليومي.على اية حال فإن الخماسية تستأنف حراكها مطلع الشهر المقبل بلقاءات مع المسؤولين والمرجعيات والقيادات الدينية والسياسية ورؤساء الكتل النيابية.على المستوى الفلسطيني أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى وأبدت إيجابية ومرونة عالية وقال:نتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء وقدمنا تصورا شاملا يحقق تطلعات شعبنا معلنا أن رد الاحتلال جاء سلبيا على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني.وفي اليوم السادس والستين بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة يستمر العدو بإرتكاب المجازر التي تخطى عدد شهدائها الثلاثين ألفا فيما يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعون حول المساعدات التي تصل إليهم "بالقطارة" ليصبح طعام فطورهم معمدا بدم الشهادة.في حين يواصل الإحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي معدما خمسين مدنيا أثناء اقتحامه ولايزال جيشه يفتعل المجازر يوميا وسط تضارب الأنباء حول امكانية التوصل الى هدنة.هذا في وقت يستمر فيه ضغط الرأي العام الأميركي على مرشحي الرئاسة من جهة وعلى بنيامين نتنياهو المتمسك برئاسة الحكومة من جهة ثانية وفي هذا المجال وجه أكثر من مئة مانح كبير وناشط رسالة تحذير للرئيس الأميركي جو بايدن من أن الغضب المتزايد من الحرب الإسرائيلية على غزة يزيد من فرص فوز دونالد ترامب بالرئاسة.وعلى خطوط النار المتمركزة في البحر الأحمر فإن إدارة مرفأ إيلات تعتزم فصل نصف موظفيها بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بالتجارة الإسرائيلية في هذا الميناء من جراء هجمات اليمن ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



المفاوضات في قطر تتقدم ، وتقدمها يشير الى وجود امكانية جدية للتوصل الى هدنة في غزة . لكن هذا لا يعني ان الحرب ستتوقف غدا . فالتفاصيل التي لا تزال معلقة كثيرة ، وان كان الاتفاق تم مبدئيا على اقرار هدنة تستمر اثنين واربعين يوما يتم في خلالها تبادل المحتجزين الاسرائيليين بأسرى فلسطينيين ، من دون ان يتم تحديد العدد النهائي حتى الآن ... في لبنان الاضواء غدا مركزة على بكركي حيث ينعقد اجتماع مسيحي هدفه اقرار وثيقة يلتقي عليها وحولها الاطراف السياسيون المسيحيون . فهل يتم اقرار الوثيقة في صيغتها النهائية غدا من قبل الاطراف المسيحيين الأساسيين؟ واذا وقعوا هل ينفذون بنودها ؟ وهل يحضر ممثل عن تيار المردة غدا ، ام يتغيب عن الاجتماع كما تغيب عن الاجتماع الاول ؟



في هذا الوقت ، يواصل رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا زيارته الى الامارات التي وان كان ظاهرها امنيا ، لكنها تحمل اكثر من معنى . فوجود المسؤول الامني الاول لحزب الله في ابو ظبي هو من نتائج الانفتاح الامارتي- الايراني ، وبالتالي فقد طلب من حزب الله ان يذهب الى الامارات بعد سنوات طويلة من الاختلاف و الصدام ... البداية من وثيقة بكركي الموضوعة على طاولة النقاش غدا. فهل تصلح الوثيقة ما افسدته المعارك السياسية والعسكرية طوال عقود ؟ تقرير جويس عقيقي.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



أطبقت على الصهاينة المكابرين، من الميدان الذي استنزف كل خياراتهم، الى المجتمع الدولي الذي لم يعد قادرا على مجاراتهم ، وما بين هذا وذاك، نيران تلتهم المجتمع الصهيوني تسللت من السياسة الى العسكر وفي طريقها الى الشارع مع ارتفاع حدة ملف التجنيد..



حتى المجندون على مدى اشهر عدة في خدمة القرار الاسرائيلي بشقيه السياسي والعسكري، وجدوا انفسهم مصابين من الحرب الصهيونية على الفلسطينيين ..



فالحكومة الكندية اعلنت حظر تصدير الاسلحة الى تل ابيب لاجبارها على اتخاذ اجراءات ملموسة لوقف الابادة الجماعية في غزة كما قال نواب كنديون، اما ما قاله أكثر من مئة متمول من الحزب الديمقراطي الاميركي فقد طرق مسامع البيت الابيض، من خلال رسالة التحذير لجو بايدن من ان دعمه غير المشروط لنتنياهو في حربه على غزة ادى الى تنفير الناخبين من الديمقراطيين وزاد من فرص فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الاميركية..



فيما عين بنيامين نتنياهو الدامية باقية على موقع رئاسة الحكومة، ولاجلها يكمل مكابرته والتلاعب فوق الحبال الدولية والتناقضات الداخلية في تل ابيب، مستنزفا جيشه في رمال غزة المتحركة وغارقا بدماء عشرات آلاف الفلسطينيين، ولا يزال يغرق امام العالم اجمع بمجازره التي يرتكبها والمجاعة التي يفرضها على اهل القطاع..



ومع تقدم الايام يتكشف المزيد من ادعاءات العدو لا سيما ادعاءاته التي يسوقها لتبرير تدمير المستشفيات، ما دفع مجموعة من الاطباء الدوليين الذين حضروا الى غزة ضمن وفود الامم المتحدة، ليشهدوا على المنابر الاممية عن حرب ابادة جماعية لم تسلم منها حتى المستشفيات الخالية من اي ارتباط عسكري كما شهد هؤلاء الاطباء..



وما تشهده مفاوضات التهدئة في قطر ليس باشفى حالا، فقد كشف القيادي بحماس اسامة حمدان عن تسلم الحركة الرد الصهيوني على مقترحاتها، وكان متسما بالسلبية بشكل عام..



ومع بداية العام الهجري الشمسي الايراني وعيد النوروز جدد الامام السيد علي الخامنئي القناعة بان سقوط الكيان العبري حتمي، وان ابرز المؤشرات عجزه عن اتخاذ القرارات.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



نكسة جديدة منيت بها المفاوضات بين اسرائيل وحماس في الساعات الاخيرة، حيث أعلن القيادي في الحركة أسامة حمدان اليوم، أن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح لوقف النار في غزة جاء سلبيا.



وفي الموازاة، كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الاستعدادات جارية لاجتياح رفح، لافتا إلى ان الامر سيستغرق بعض الوقت، ومعلنا أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال، بعدما منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية.



وعلى الفور، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة في إطار جولته في المنطقة التي بدأها في السعودية اليوم، علما ان اسرائيل لم تكن في البداية على جدول أعمال زيارته التي تشمل القاهرة الخميس بعد جدة، لكن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أكد أن بلينكن سيتوجه الى الدولة العبرية لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حولالمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق جميع الرهائن والجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة.



اما لبنانيا، وفيما يسود الترقب لنجاح مسعى اطلاق اللبنانيين الموقوفين في الامارات، لا تزال العناوين السياسية تدور حول نفسها. وفي هذا السياق، لا يزال صدى دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لبكركي والقوى المسيحية الى اللقاء حول الوجود والثوابت،يتردد في الارجاء السياسية، غير ان البيانات الاخيرة الصادرة عن القوات، والمزايدات التي ادلى بها رئيس حزب الكتائب، تطرح اكثر من علامة استفهام.



وامس، عاود تكتل لبنان القوي الدعوة الى الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية من خلال التشاور والتفاهم على رئيس توافقي كأولوية مطلقة، ولكن بالتنافس الديمقراطي اذا تعذر التفاهم. وعليه، تابع التكتل، فإن على رئيس مجلس النواب بمبادرة منه وبحسب الدستور أن يحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة بالفعل، فتعقد جلسات مفتوحة لغاية إنتخاب رئيس للجمهورية، وهذه ضرورة لا يجوز ربطها بأي حدث آخر.



وطالب التكتل بأن تكون الإستراتيجية الدفاعية أبرز الملفات أمام العهد المقبل، وان تقر بالحوار والتفاهم في ظل الإنقسام الحاد بين اللبنانيين حول تحديد مصير البلد بصورة أحادية وبتجاوز الشراكة الوطنية، وهو ما لا يجوز تجاهله خصوصا بعد أحداث 7 تشرين الاول الماضي.



واكد التكتل موقف رئيسه بخصوص التقاء كل القوى المسيحية والوطنية على مواجهة ضرب الشراكة من خلال تمييع إنتخاب رئيس الجمهورية والسطو على صلاحياته في غيابه من حكومة مبتورة وغير ميثاقية. معتبرا ان هذه القوى مدعوة الى وضع خطة عملانية للمواجهة لأن الإقصاء المتعمد له تأثير على الشراكة الوطنية وعلى وجود المسيحيين في الدولة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جولته السابعة في الشرق الأوسط منذ "طوفان الأقصى" على وقع مطبين يعرقلان أي تقدم في مفاوضات الأسرى.



المطب الأول, اعلان حركة حماس ان رد اسرائيل على مقترحها الاخير في الدوحة سلبي.



والمطب الثاني, قول اسرائيل: مستعدون لاجتياح رفح وسنستغرق بعض الوقت.



فكيف يمكن أن تحقق الدبلوماسية الأميركية تقدما في ملف المفاوضات؟ وما هي الضغوط التي يمكن ان تمارسها واشنطن ومعها الدول التي تشملها المحادثات وهي السعودية ومصر, لتحقيق التوصل الى صفقة تبادل أسرى؟ هذا علما ان جولة بلينكن اضيفت اليها تل ابيب الجمعة.



كل هذه المعطيات تدل على أن الحرب مستمرة, في وقت يدفع فلسطينيو القطاع ثمنها, هم الذين باتت حياتهم مرتبطة بايصال المساعدات, ومن أبرزها اليوم اعلان السعودية تقديم مساعدة بأربعين مليون دولار للأونروا.



وبما أن حرب غزة مستمرة, فحرب الاستنزاف في الجنوب مستمرة, أما المسؤولون اللبنانيون فوجدوا تعبيرا جديدا قديما, يحاولون الهاء اللبنانيين به, وهو ضرورة التشاور التي نقلت اليوم من عين التينة, وضرورة الحوار التي نقلت من السراي, وقد شدد عليها ايضا السفير المصري علاء موسى في حديث مع الLBCI.



حوار يبحث عنه في الوقت الضائع, فيما يحاول اللبنانيون التمسك بابتسامة اطفالهم.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



شبكات من الاتصالات حول العالم لكن نزعة بنيامين نتنياهو الى الابادة تفوقت على كل العواصم المعنية بوقف اطلاق النار في غزة. ريس حكومة اسرائيل يفتتح صباحه ويختتم مساءه على نية اجتياح رفح،وهو كرر اليوم انه لا يمكن الانتصار على حماس ما لم يتخذ هذا القرار. هذه الروحية الدموية انعكست سلبيات على مداولات الدوحة بشأن الهدنة وصفقة التبادل.



وكشف القيادي في حماس اسامة حمدان ان الرد الاسرائيلي على مقترحات الحركة كان سلبيا بشكل عام حيث يتراجع نتنياهو عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء، ما من شأنه عرقلة المفاوضات وربما يوصلها الى طريق مسدود.



وفي عملية شراء الوقت، يوفد نتنياهو وزير الحرب الى واشنطن بعدما طلب الرئيس جو بايدن ارسال وفد بارز لمناقشة الوضع في رفح. اذ تستغرق رحلة التفاوض في واشنطن اكثر من اسبوعين بينها الذهاب والإياب،فإن الجائعين في غزة وضمنا في رفح، سينتظرون نهاية المفاوضات لنصف شهر اضافي قبل ان يعود الوفد الاسرائيلي من العاصمة الاميركية متخما عسكريا. والاميركي لن يواجه الاسرائيلي حد القطيعة او فرض القرار، لأن الوقت اذ يشتريه نتنياهو .. يبيعه في الاسواق الاميركية الداعمة لاسرائيل.



وبائع آخر يترجل الى جدة والقاهرة وتل ابيب لمناقشة قضايا لا تغني من جوع ، فوزير الخارجية انطوني بلينكن سيبحث في هذه الجولة الاطار الدائم للسلام وحل الدولتين في وقت اصبح اهل غزة في تحلل وذوبان ..والعالم كله يعترف بانهم صاروا في قلب المجاعة وليس على اطرافها . غير ان الخارجية الاميركية -وفي موقف يفاقم الحصار الانساني- قالت: لم نر حتى الآن ادلة قاطعة تشير الى ان اسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في غزة.



وتدرك واشنطن أن حل الدولتين سيقصفه نتنياهو إذا ظهر امامه، وأن وزراء اسرائيل لا يعترفون بأصل القضية، حيث تكرر وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أنه لا يوجد شعب فلسطيني، لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم. وعلى مستوى لبنان : إنحلال للدولة الواحدة التي تقودها دول خمس رئاسيا، وستحتجب الخماسية عن الصدور محليا بفعل زمن الصوم المتداخل اسلاميا ومسيحيا وقرب الاعياد لدى عموم اللبنانيين المختلفين على هوية الرئيس ومسقط رأسه السيا



سي. واذ غادر بعض السفراء بيروت فإنهم تركوا وصية بالعودة الى طرح الاعتدال منزوع الرأس والقيادة اي تشاور بلا حوار وطاولة . وفي محاضر اللقاءات الاخيرة بين الخماسية ورئيس حزب القوات سمير جعجع، سألت السفيرة الاميركية عن سبب رفض الحوار فرد جعجع : لا نريد ان نصبح جمهورية موز . وستعاود الخماسية زياراتها بعد الفطر، لكن بوصلتها السياسية والاجرائية ممتدة على نار غزة، وإن برزت الدعوات الى فصل المسارين .



ومع وضع الرئاسة قيد وقف اطلاق النار فإن ملفا واحدا من خارج جدول الاعمال يبدو انه تحرك ايجابا مع القناة الامنية التي فتحت بين حزب الله ودولة الامارات ، وينتظر ان يعود مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في الساعات المقبلة مختتما ملف الموقوفين اللبنانيين هناك، وهو الملف الذي أنجز بتنسيق اماراتي مع الرئيس السوري بشار الاسد قبل عملية السابع من اوكتوبر.