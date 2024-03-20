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لبنان
بـ"الصواريخ".. "الحزب" يضرب قوة مؤللة إسرائيلية عند الحدود
Lebanon 24
20-03-2024
|
17:57
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف قوة مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع البغدادي القريب من الحدود مع لبنان.
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 11.35 مساء، وقد تم خلالها استخدام الأسلحة الصاروخيّة.
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