توصيف وتبرير

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Lebanon 24
20-03-2024 | 19:00
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تصف دوائر الإعلام الاسرائيلي قصف المدنيين في القرى اللبنانية باستهداف "البنية التحتية لحزب الله"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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