إنتشار عسكري واسع لـ "حزب الله" في الضاحية.. والسبب؟

تردّد أن "حزب الله" نفّذ إنتشاراً عسكرياً واسعاً في الضاحية الجنوبية، الامر الذي أثار قلق الأهالي في المنطقة، إلا أن مصادر معنية أكدت أن "هذا الانتشار هو إجراء روتيني"، فيما ربطت مصادر سياسية مطّلعة هذا الاستنفار بإمكانية عودة الموقوفين اللبنانيين لدى دولة الامارات العربية المتحدة على متن الطائرة ذاتها التي نقلت مسؤول الارتباط والتنسيق في "الحزب" الحاج وفيق صفا.

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