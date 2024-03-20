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لبنان
معركة نقيب المهندسين تشتدّ: الكلمة للأحزاب و14 ترشيحاً رسميّاً
Lebanon 24
20-03-2024
|
23:11
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كتبت كارين عبد النور في" نداء الوطن":أقفل باب الترشيح لمركز نقيب المهندسين في بيروت على 14 مرشحاً. ومعظم الترشيحات، حتى الآن، «غير جدّية»، بحسب المتابعين. يرى البعض أن الإسم الذي سيتوافق عليه طرفا «الثنائي» سيكون الأوفر حظاً. بينما يبدو أن مرشح «التيار الوطني الحر»، المدعوم من «حزب الله»، لم يحظَ حتى الساعة بمباركة حركة «أمل». فهل تميل الدفّة في اللحظات الأخيرة لصالح أحد المستقلّين؟ العين على أحد المرشحين الساعين لكسر الأعراف وتحويل بوصلة المعركة من مواجهة سلطة الأحزاب إلى التصدّي لصبغتها الطائفية.
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تنتخب النقابة في 14 نيسان المقبل نقيباً مسيحياً (بحسب عرف المداورة)، ورئيساً لكلّ من الفرعين الأول والسابع. المرشحون الـ14 لمركز النقيب، بعد أن رُفض طلب المهندس نقولا شيخاني بسبب عدم تسديده فروقات العام 2023، هم: جورج غانم (مستقل)؛ هيامي الراعي («النقابة تنتفض» سابقاً)؛ جورج الخوري (مستقل)؛ أنطوان فواز (مستقل)؛ بيار جعارة («القوات»)؛ راشد سركيس (مستقل)؛ طانيوس بولس (مطروح من قِبَل «القوات»)؛ جوزف مشيلح («النقابة تنتفض» سابقاً)؛ محمود حيدر (ترشيح لكسر العرف)؛ ميشال الخوري (مطروح من الجامعة اللبنانية)؛ طوني مراد (الحزب الشيوعي)؛ رولان كامل (مستقل)؛ فادي حنا («التيار») وروي داغر («مصمّمون»).
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