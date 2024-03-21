الجيش دخل إلى باب التبانة.. إليكم ما حصل اليوم

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أفادت مندوبةعن وقوع اشكال فردي بين شخصين فجر اليوم في منطقة التبانه - شارع سوريا تطور لاحقاً الى اطلاق نار كثيف تخلله رمي قنبلة سمع دوي انفجارها في ارجاء المنطقة والجوار.فيما لم يفد عن سقوط اصابات في الارواح، وعلى الفور دخلت قوة من الجيش الى مكان الاشكال وجرى فرض طوق امني والتحقيق بوشر لمعرفة هوية مطلقي النار تمهيداً لمداهمتهم وتوقيفهم.ويأتي اطلاق النار بالرغم من الخطة الامنية التي تنفذها وحدات الجيش والمخابرات من مداهمات وملاحقة مطلقي نار والخارجين عن القانون في مدينة طرابلس.