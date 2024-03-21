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لبنان

في الميناء.. أطلق النار على محل للحلويات وفرّ!

Lebanon 24
21-03-2024 | 01:19
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‎اقدم ملثمون فجر اليوم في محلة شارع نقابة الاطباء - الميناء في طرابلس على اطلاق الرصاص من سلاح حربي بإتجاه باتيسري La Madeleine.

‎وادى إطلاق النار الى تحطم الواجهات الزجاجية العائدة للمحل دون وقوع اصابات بشرية والاضرار اقتصرت على الماديات وفرار مطلقي النار الى جهه مجهولة.
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‎فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار وخلفياته حسب مراسلة "لبنان24".
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