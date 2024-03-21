في الميناء.. أطلق النار على محل للحلويات وفرّ!

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‎اقدم ملثمون فجر اليوم في محلة شارع نقابة الاطباء - الميناء في طرابلس على اطلاق الرصاص من سلاح حربي بإتجاه باتيسري La Madeleine.‎وادى إطلاق النار الى تحطم الواجهات الزجاجية العائدة للمحل دون وقوع اصابات بشرية والاضرار اقتصرت على الماديات وفرار مطلقي النار الى جهه مجهولة.‎فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار وخلفياته حسب مراسلة