معايدات السياسيين في عيد الأم: "قلبك عليّي وقلبي عالوطن"

في مناسبة "عيد الأم"، وجّه قائد الجيش العماد جوزيف عون تحية إلى الأمهات في عيدهن، وقال: عيدُك، هو عيد الحب والحياة والتضحية التي تجمعنا.

وأضاف: "تحية لكل أم تصبر على قساوة الحياة. تحية لكل أم علّمت أبناءها حب الوطن، وقدّمتهم لخدمته. تحية لكل أم قدّمت شهيدًا وهي ترفع رأسها فخرًا به.تحية لكل أم عسكرية تضحي لمؤسستها ولعائلتها. وختم قائلا: "قلبك عليّي وقلبي عالوطن".

وبدوره، كتب وزير الداخلية بسام مولوي على منصة "إكس": "إلى أمي وحبيبتي.. وحكايتي في بدايتي وربيعي وكل فصول حياتي.. إلى ملاك تربعت في صفحات عمري.. وإلى كل أمهات الدنيا ، ينابيع الحياة والعطاء والحنان والوطنية.. كل الحب".

كلّاس: أعيش حرقة أمهات

الى ذلك، كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس على منصة "إكس": "في عيد الحنان، أعيش حرقة أمهات الشهداء والمخطوفين والجرحى والاسرى والمعوَّقين، واصلّي لهن ومعهن".

نازك الحريري هنأت الأمهات في عيدهن

ومن جهتها، هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، "الأمهات في عيدهن، رمز المحبة والأمل وتجدد الحياة"، وقالت: "هذه القيمة الانسانية العظيمة التي تنجب وتربي المبدعين والنخب وبناة الأوطان المسالمة والحديثة والمتقدمة".



وخصَّت بالتهنئة "الأمّ العربية واللبنانيّة عموماً والفلسطينية والجنوبية خصوصاً، وقالت: "نحن نكرِّم اليوم الأمّ التي تُربِّي عائلتها على الأمل والأمان والمحبّة والخير، وتنشئهم ليصنعوا مستقبل سلامٍ وحرّيّة، واستقرارٍ وازدهار".



وحيَّت "جميع الأمّهات اللواتي فقدن فلذات أكبادهنّ في هذه الأوقات الصعبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان وعالمنا العربيّ أجمع"، وقالت: "إنني أشارك كل أم قدَّمت شهيداً للوطن حزنها وألمها، لأنني فقدت بدوري عزيزاً غالياً، شهيد الوطن ورفيق العمر والدرب الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



واستذكرت الرئيس الشهيد رفيق الحريري "الذي حملَ قضية الأم والمرأة عمومًا في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف تمام المعرفة أن الأم خصوصًا والمرأة عمومًا، هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور والمحبة".

ضو: ندعم حق الأم اللبنانية

وكتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس":" تحية للأمهات في عيدهن، كما ننحني تقديراً لعطائهن والجهود المبذولة لأخذ حقوقهن ومواجهة الظلم.

كل الدعم والتقدير للأم اللبنانية في تحقيق مطلبها المحق في إعطاء الجنسية لأولادها وإنصافها بالقانون من جهة حمايتها من العنف المتزايد ضدها، بالإضافة إلى حقها في حضانة أولادها".

مخزومي: كل عام وأنتنّ بألف خير

وكتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":"إلى أول وأجمل وأقدس الأوطان، إلى روح أمي التي فارقتني وبقيت معي في كل زمان ومكان، إلى زوجتي وأمهات لبنان والعالم أجمع، كل عام وأنتنّ بألف خير".

عسيران: هي ركيزة المجتمع ومدماك من مداميك الوطن