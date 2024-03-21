"التيار" يتبرأ من سياسيات عون: جبران لم يكن موافقا

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يعمل اعلاميون معروفون بدعمهم لـ "التيار الوطني الحر" وفق خطّة رسمتها قيادة "التيار"، وتقضي بالترويج لفكرة أن كلّ المسار الذي سلكه "التيار" طوال السنوات الفائتة وفي ظلّ عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، يتحمّل مسؤوليته "الجنرال"، لأن رئيس "التيار" جبران باسيل لم يكن موافقاً على معظم الخطوات التي قام بها "عمّه" في تلك المرحلة.هؤلاء الاعلاميون أوحوا في اكثر من لقاء أنّ كل الاستقالات التي حصلت داخل "التيار" كان سببها سياسة عون، والذي كان دوماً يبدي عدم تمسّكه بأحد، الامر الذي يسعى اليوم باسيل الى لملمته من جديد، محاولاً المبادرة نحو مصالحات مع بعض الكوادر السابقة في تيّاره، بهدف اعادة بناء البيت الداخلي من جديد خصوصاً وان لدى باسيل هواجس من تلقّف "القوات" لهذه الشخصيات التي انشقّت عن "الوطني الحر" وكانت من أهم صقوره.