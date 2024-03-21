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لبنان

قطاع أدخل مبالغ جيّدة إلى الاقتصاد اللبناني.. إليكم ما هو

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:52
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أكّد نقيب أصحاب مزارع الأزهار والشتول إلياس كامل، أن الفارق كبير بين أسعار الورود المستوردة وأسعار الورود المحلية نظراً إلى كلفة الشحن والجمارك المرتفعة.
 
 
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، كشف أنّ هناك إنتاجاً كبيراً على الصعيد المحلّي هذا العام، والقطاع أدخل مبالغ جيّدة إلى الاقتصاد اللبناني.
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هذا وأوضح كامل، أنّ هناك فوارق في الأسعار بين المحال والمشاتل، لأنّ البضائع لا تصل من المزارع مباشرةً إلى أصحاب المحال، إنما تصل إلى التاجر الذي بدوره يبيعها إلى صاحب المحل، أي أن هناك أعباء إضافية عدا عن كلفة الإيجارات والتكاليف التشغيلية، لذلك الأسعار تكون مضاعفة في المحال.

وأشار إلى أن عيد الأم هو المناسبة التي لا يمرّ عام، من دون أن يكون العمل في خلالها ناشطاً مهما كانت الظروف. 

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