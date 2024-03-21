حواجز ثابتة للأمن الداخلي عند مداخل طرابلس.. إليكم السبب

تقيم قطعات من قوى الامن الداخلي منذ صباح اليوم حواجز ثابته ومتنقله عند مداخل مدينة طرابلس وفي الشوارع الرئيسية.

وقد أفادت مندوبة "لبنان24" أنّه يجري التدقيق بالهويات وتفتيش دقيق للسيارات، وتطبيق قانون السير خصوصاً العازل للزجاج وضبط المخالفات.