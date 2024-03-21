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لبنان
تحذير عاجل.. المياه قد تُقطع عن المشتركين في البقاع!
Lebanon 24
21-03-2024
|
04:24
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توجهت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع بتحذير هدّدت من خلاله بقطع المياه عن المشتركين في حال لم يتم توقيع مناقصة عمال غب الطلب لمصلحة المؤسسة.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها:" بعد أن تم اعادة المناقصة من دون اعتراض هيئة الشراء، كما لم يقدم أي متعهد الطعن، فإنّه لتاريخه لم توقع من قبل سلطة الوصاية".
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ودعت النقابة إلى التوقيع خلال 48 ساعة وإلا ستكون مضطرة إلى قطع المياه عن المشتركين.
وطلبت النقابة من العمال والمستخدمين عقد جمعية عمومية لأخذ الإجراءات المناسبة.
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