شن طيران العدو الاسرائيلي غارة على بلدة العديسة، إستهدفت "إكسبرس" ومنزلا قبالة نقطة البانوراما، من دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

الى ذلك، سجل تحليق مكثف لمسيرة اسرائيلية في اجواء اقليم الخروب صباح اليوم.

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وأشارت المعلومات إلى أن الطيران الحربي رافق المسيّرة الإسرائيلية المعادية بشكلٍ واضح، إذ خرق قرابة العاشرة والنصف من صباح اليوم ، جدار الصوت في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

من ناحية ثانية أفادت المعلومات عن استهداف العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي بلدة يارون.

كذلك استهدف العدو صباح اليوم بلدة العديسة بغارة معادية.