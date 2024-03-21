طقس ماطر مع برق ورعد وثلوج... هذا ما ينتظركم!

الحالة العامة:

منخفض جوّي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر تدريجيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بدءًا من بعد ظهر اليوم الخميس، ويكون مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًا ويحمل معه أمطار غزيرة، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح، ويستمر حتى بداية الأسبوع حيث يتحوّل إلى مستقّر.

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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرأذار في بيروت بين ١٣ و٢٢ درجة، طراباس بين ١١ و٢٠ درجة وفي زحلة بين ٦ و١٧ درجة.







الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة بحيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد و رياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٥ كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق خلال الليل.

الجمعة:

غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق، تتراجع حدّة الأمطار إعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ليلًا.

السبت:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاع محدود في الداخل و على الجبال . تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ١٦٠٠ متر وما فوق خلال الليل.

الأحد:

غائم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة كما تتساقط ثلوج خفيفة ليلا على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق.



الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احياناً، سرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س وتقارب الـ ٦٥ كم/س شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



حال البحر: مائج. الرطوبة النسبية على الساحل: بين % ٥٥ و%٨٥حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA.

أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤١

ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٠