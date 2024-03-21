في طرابلس.. العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس

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أفادت مندوبةعن العثور على المدعو "ه.ش" في العقد الخامس من عمره جثة هامدة داخل منزله على اوتوستراد الملولة، مصاباً بطلق ناري في رأسه. ورجحت المصادر ان تكون حالة الوفاة انتحار.وعُلم أن القوى الأمنية و الأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، كما تواجد فريق من الصليب الاحمر اللبناني.