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لبنان

في طرابلس.. العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس

Lebanon 24
21-03-2024 | 04:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المدعو "ه.ش" في العقد الخامس من عمره جثة هامدة داخل منزله على اوتوستراد الملولة، مصاباً بطلق ناري في رأسه. ورجحت المصادر ان تكون حالة الوفاة انتحار.
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وعُلم أن القوى الأمنية و الأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، كما تواجد فريق من الصليب الاحمر اللبناني.
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