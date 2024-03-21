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لبنان

ملتقى التأثير المدني: الحريات العامة والخاصة في لبنان خط أحمر!

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:43
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دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "إن الحرِيات العامة والخاصة في لبنان خط أحمر. ثمة من لم يفهم، وعلى الأرجح لن يفهم، أن قهر الشعب اللبناني والانقضاض على خياراته السيادية الإصلاحية لن يزيد أحرارَه سوى صلابَة واندفاعَة".
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وأضاف: "إن لم يقرأ المتلاعبون قمعا بالجينات التأسيسية للبنان، وفي صلبِها الحرية، إن لم يقرأوا التاريخ، فهو هذا التاريخ سيحيلهم إلى محكمة العدالة، ولو تأخر الزمن. حمى الله لبنان واللُّبنانييّن".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" توحي بأن تكرار  تجارب "كمّ الأفواه خاسر مهما طال الوقت "
 
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