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لبنان

بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-03-2024 | 06:00
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صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه: 

"تعلن وزارة الاتصالات انها في اطار تطبيق المرسوم 9458\2022 ، كانت قد احالت لائحة اولية بعدد من منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت دون ترخيص و/او خلافا للقانون ولم يتقدموا بالتصريح لدى وزارة الاتصالات او لم ترد اسماؤهم في تقارير (ver 4.0) شركات موزعي خدمات الانترنت الى النيابة العامة المالية لاجراء اللازم.
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كما تدعو منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت دون ترخيص و/او خلافا للقانون الى التقدم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات للتصريح عن شبكاتهم منعاً من ملاحقتهم قانونياً وفق الاصول المرعية الاجراء.
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