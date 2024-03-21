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لبنان

جولات رقابية في الجنوب.. وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:59
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية  بجولات تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار على محال اللحوم والدواجن والخضار والمواد الغذائية والحلويات في نطاق مدينة النبطية وبلدات كفررمان وتول وكفرجوز وقد سطر اربعة محاضر ضبط بحق صاحب ملحمة في كفررمان لحوم مبردة لم يعلن عنها وثلاثة بحق أصحاب محال خضار وفاكهة عدم إعلان اسعار في بلدة تول وقد تم الكشف على فواتير الشراء ومصادر البضاعة والتأكد من حسن تخزينها وسلامة تبريدها.
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