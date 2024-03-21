ابراهيم في عيد الام: إلى الغائبة المغيبة أمّنا كلنا.. "الدولة اللبنانية"

كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد الأمّ: "كل عام وأمّهات لبنان بألف خير، من المكافحات الصابرات في ربوع الوطن كافةً، فالمقاومات الصامدات على حدوده... إلى الغائبة المغيبة أمّنا كلنا: الدولة اللبنانية".

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