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لبنان

ابراهيم في عيد الام: إلى الغائبة المغيبة أمّنا كلنا.. "الدولة اللبنانية"

Lebanon 24
21-03-2024 | 06:08
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 كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد الأمّ: "كل عام وأمّهات لبنان بألف خير، من المكافحات الصابرات في ربوع الوطن كافةً، فالمقاومات الصامدات على حدوده... إلى الغائبة المغيبة أمّنا كلنا: الدولة اللبنانية".
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