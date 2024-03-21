20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف سوريين.. هذا ما كانا يقومان به في النبطية وفي المحلات التجارية
Lebanon 24
21-03-2024
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في العديد من مناطق النبطية.
Advertisement
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة، وهما المدعوان:
ع. ن. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
هـ. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
بتاريخ 08-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات في بلدة حبوش – النبطية. وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما هاتفان خلويَّان ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في العديد من مناطق النبطية، وبيعها في بؤر الحديد. كما اعترفا بتنفيذهما عمليات سرقة صناديق الصدقات من المحال التجارية ودور العبادة في بلدات عدة في النبطية.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
12:00 | 2024-03-20
20/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
13:00 | 2024-03-20
20/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:13 | 2024-03-21
"الضمان".. بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من هذا التاريخ
08:11 | 2024-03-21
توتر وغضب كبير.. "كيمو" يتعرض للضرب
07:54 | 2024-03-21
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن
07:24 | 2024-03-21
جعجع للأم في لبنان: يجب ان تضعن ايديكنّ بايدينا حتى نستطيع الوصول معًا الى شاطئ الأمان
07:17 | 2024-03-21
بشأن الرواتب.. بيان عاجل من وزارة الماليّة يهمّ موظفي القطاع العام
07:11 | 2024-03-21
مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة ونقابة خبراء المحاسبة
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 14:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 14:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 14:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24