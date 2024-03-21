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لبنان
بري إتصل بالحريري مطمئناً
Lebanon 24
21-03-2024
|
06:29
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اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالرئيس سعد الحريري إطمأن فيه الى صحته.
وكان الحريري قد خضع لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس .
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