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لبنان

بري إتصل بالحريري مطمئناً

Lebanon 24
21-03-2024 | 06:29
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اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالرئيس سعد الحريري إطمأن فيه الى صحته.
 
وكان الحريري قد خضع لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس .
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بري

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