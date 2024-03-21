البيسري: علينا عدم تضييع المزيد من الفرص لبناء وفاقنا الداخلي

Advertisement

أقام المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحلول الأعياد المجيدة وعيد الأم، حفل الإفطار السنوي الذي حضره كبار الضباط مع عائلاتهم.وألقى اللواء البيسري كلمة أكّد فيها "أنه لا يمكن أن نجتمع إلى مائدة الإفطار من دون أن يكون حاضراً في ضميرنا وقلوبنا ووجداننا أهلنا الجنوبيين الذين نزحوا من بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي". مشدّداً على أهمية " انتظام عمل المؤسسات الدستورية ممّا يسهل إيجاد الحلول لكل القضايا الشائكة وفي مقدمها النزوح السوري، وأن لا حلول نهائية لكل الملفات من دون ارادة وطنية مجتمعة تمتّن الموقف اللبناني ". وأشار الى أن " لبنان في قلب منطقة تشهد تحولات متسارعة ، وعلينا عدم تضييع المزيد من الفرص لبناء وفاقنا الداخلي ، وكل يوم يمضي من دون التوافق وتحصين البنيان اللبناني عبر انجاز الإستحقاقات الدستورية هو خسارة للبنان ويزيد من الخطر الذي يحيط به".أمّا على مستوى المديرية العامة للأمن العام، فأكّد البيسري " إننا ملتزمون حماية هذه المؤسسة العريقة، التي هي جزء أساسي من مؤسسات الدولة، في وجه حملات التشويه والتجنّي والافتراء والتهويل التي تتعرض لها. وسنبقى نتحمل المسؤولية انطلاقاً من صلاحياتنا، وبموجب القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وسنكمل طريقنا، ولن نتطلع الى الوراء أو نحيد عن هذا النهج".