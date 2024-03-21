20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إنذار لهؤلاء... ما علاقة سياراتهم؟ (صور)
Lebanon 24
21-03-2024
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من شرطة بلدية طرابلس قاموا برفع السيارات المركونة بشكل عشوائي في شوارع مدينة طرابلس، وذلك بعد توجيه انذارات سابقة لاصحابها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وقفة لمهندسي طرابلس أمام مصرف لبنان
Lebanon 24
وقفة لمهندسي طرابلس أمام مصرف لبنان
21/03/2024 14:20:20
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": عدد من العسكريين المتقاعدين قطعوا الطريق امام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم
Lebanon 24
"لبنان 24": عدد من العسكريين المتقاعدين قطعوا الطريق امام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم
21/03/2024 14:20:20
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": شعبة المعلومات أوقفت ب.ح في محلة طلعة رفاعية في طرابلس وبحقه عدّة مذكرات توقيف
Lebanon 24
"لبنان 24": شعبة المعلومات أوقفت ب.ح في محلة طلعة رفاعية في طرابلس وبحقه عدّة مذكرات توقيف
21/03/2024 14:20:20
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق البالما في طرابلس تضامناً مع حقوق العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق البالما في طرابلس تضامناً مع حقوق العسكريين المتقاعدين
21/03/2024 14:20:20
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
12:00 | 2024-03-20
20/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
13:00 | 2024-03-20
20/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:13 | 2024-03-21
"الضمان".. بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من هذا التاريخ
08:11 | 2024-03-21
توتر وغضب كبير.. "كيمو" يتعرض للضرب
07:54 | 2024-03-21
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن
07:24 | 2024-03-21
جعجع للأم في لبنان: يجب ان تضعن ايديكنّ بايدينا حتى نستطيع الوصول معًا الى شاطئ الأمان
07:17 | 2024-03-21
بشأن الرواتب.. بيان عاجل من وزارة الماليّة يهمّ موظفي القطاع العام
07:11 | 2024-03-21
مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة ونقابة خبراء المحاسبة
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 14:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24