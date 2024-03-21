إنذار لهؤلاء... ما علاقة سياراتهم؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من شرطة بلدية طرابلس قاموا برفع السيارات المركونة بشكل عشوائي في شوارع مدينة طرابلس، وذلك بعد توجيه انذارات سابقة لاصحابها.

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