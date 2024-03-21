مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة ونقابة خبراء المحاسبة

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وقّع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ونقيب خبراء المحاسبة عفيف شرارة مذكرة تفاهم للتعاون بهدف تعزيز التدريب المشترك على أصول المحاسبة ومنافعها وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتطوير قدرات ومهارات طلاب كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال، بما يساعدهم على إنجاز أبحاثهم لنيل الشهادة والإنتساب إلى جدول خبراء المحاسبة.جاء ذلك بحضور عميدة العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرة غصن وأساتذة الكلية وأعضاء مجلسي نقابة خبراء المحاسبة والجامعة.ولفت البروفسور نعمة إلى أن هذه المذكرة تتوجه إلى الطلاب الذين يتخصصون بالمحاسبة والتدقيق بهدف تعزيز كفاءتهم حيث تتضمن المهنة معايير علمية أساسية وقوانين يجب الإلتزام بها خصوصًا في بلد مثل لبنان يعاني من الفساد المستشري على مستويات عدة. وقال: "لو تمت الإستعانة بالخبراء الموثوقين أصحاب الكفاءة لما انحدر لبنان في وضعه المالي والإقتصادي إلى هذا الدرك!" ولفت إلى أن من واجب الجامعة المساهمة في إعداد هكذا خبراء يسهمون في إرساء مفهوم الشفافية والحكم الرشيد.كذلك أكد النقيب شرارة أن الإهتمام بالتعاون مع جامعة الحكمة ينبع من ضرورة دمج التعليم التطبيقي بالنظري. وقال: "إننا سعداء للتعاون مع جامعة عريقة لمصلحة الطلاب وتأهيلهم لامتهان مهنة المحاسبة والتدقيق وتمكينهم بكل ما يحتاجونه من علم ومعرفة"ولفتت العميدة غصن إلى أن كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال التي تتميز بتضمنها اختصاص أصول وقانون المحاسبة، تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى تهيئة الطلاب بأفضل السبل لسوق العمل.