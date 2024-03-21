توتر وغضب كبير.. "كيمو" يتعرض للضرب

افادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولاً اعتدى بالضرب على المدعو م. ا. الملقب بـ"كيمو"، في محلة سوق الخضار - التبانة في طرابلس.



وافادت المصادر ان حالة من التوتر والغضب تسود المنطقة.

Advertisement